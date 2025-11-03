Un Posto al Sole, spoiler 3 novembre 2025: Rosa divisa tra Renda e Pino, Gianluca verrà licenziato?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 3 novembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rosa sta vivendo un momento di grande confusione nella sua sfera sentimentale. Non ha mai smesso di amare il padre di suo figlio, ma prova dei sentimenti anche nei confronti di Pino. Clara la inviterà a fare chiarezza nel suo cuore, ci riuscirà?

Spoiler Un posto al sole 3 novembre 2025: Guido e Mariella tornano insieme? Bice svela una novità

Dopo quello che è successo al Caffè Vulcano Diego, Silvia e Nunzio saranno costretti a prendere una decisione spiacevole che riguarda Gianluca. Il ragazzo ha un problema con l’alcol, si è ubriacato anche mentre lavorava e nei precedenti episodi ha fatto una scenata.

Nell’ultimo periodo Mariella e Guido si sono avvicinati sempre di più, la riconciliazione infatti sembra essere sempre più vicina. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Bice si metterà ancora tra loro e rivelerà una novità clamorosa.