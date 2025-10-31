Un Posto al Sole, spoiler 31 ottobre 2025: Sabbiese cede alle provocazioni? La vicinanza tra Rosa e Damiano…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 31 ottobre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo essere stata a Milano da Eugenio in ospedale Viola tornerà a Napoli. Intanto Sabbiese di fronte all’ennesima provocazione che ha coinvolto anche Clara avrà in mente di dare una lezione a Peppe.

Spoiler Un posto al sole 31 ottobre 2025: Michele non mantiene le promesse fatte a Silvia?

Rosa informerà subito Damiano dell’accaduto e lui si precipiterà dall’amico per fermarlo ed evitargli delle spiacevoli conseguenze. Nonostante i trambusti la vicinanza tra Renda e la Picariello non passerà inosservata.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che anche Michele e Silvia dopo un periodo di lontananza torneranno a Napoli. Saviani ha fatto delle promesse alla moglie ma sembrerà già pronto ad infrangerle. Intanto, tra Irene e Roberto aumenterà la complicità grazie alla festa di Halloween.