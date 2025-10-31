SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 31 ottobre 2025: Sabbiese cede alle provocazioni? La vicinanza tra Rosa e Damiano…

Eduardo pronto a vendicarsi? Rosa e Damiano insospettiscono... Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte31 Ottobre 2025
Spoiler Un posto al sole 31 ottobre 2025
Eduardo di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 31 ottobre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo essere stata a Milano da Eugenio in ospedale Viola tornerà a Napoli. Intanto Sabbiese di fronte all’ennesima provocazione che ha coinvolto anche Clara avrà in mente di dare una lezione a Peppe.

Spoiler Un posto al sole 31 ottobre 2025: Michele non mantiene le promesse fatte a Silvia?

Rosa informerà subito Damiano dell’accaduto e lui si precipiterà dall’amico per fermarlo ed evitargli delle spiacevoli conseguenze. Nonostante i trambusti la vicinanza tra Renda e la Picariello non passerà inosservata.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che anche Michele e Silvia dopo un periodo di lontananza torneranno a Napoli. Saviani ha fatto delle promesse alla moglie ma sembrerà già pronto ad infrangerle. Intanto, tra Irene e Roberto aumenterà la complicità grazie alla festa di Halloween.

