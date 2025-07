Un Posto al Sole, spoiler 4 luglio 2025: Marina prova a convincere Chiara, momento di sconforto per Luca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 4 luglio 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Marina non avrà nessuna intenzione di arrendersi con Chiara, infatti proverà in ogni modo a farle cambiare idea sull’alleanza con Gennaro Gagliotti e a farla tornare dalla loro parte. Tutti e quattro i soci dei Cantieri Flegrei-Palladini si prepareranno poi ad eleggere il nuovo amministratore delegato, ma non è noto chi sarà.

Spoiler Un posto al sole 4 luglio 2025: la malattia di Luca peggiora, la sua reazione

Nell’episodio di oggi Michele dovrà omaggiare il padre in occasione del trentennale della sua morte. Nel frattempo Rossella e Silvia metteranno al corrente Marisa dello strano legame che si è creato tra Saviani e Agata.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Luca dovrà fare i conti con un nuovo segnale di peggioramento della sua malattia, condizione che gli farà provare un forte sconforto.