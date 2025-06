Un Posto al Sole, spoiler 26 giugno 2025: Chiara e Gagliotti si alleano, intanto Alberto e Gianluca…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 26 giugno 2025, nel nuovo penultimo settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Chiara è intenzionata a prendersi una rivincita con Roberto Ferri per tutto il male che le ha fatto in passato. Infatti, la ragazza si è messa in contatto con Gennaro Gagliotti e durante il loro incontro stringeranno un accordo all’insaputa della Giordano e del marito.

Spoiler Un posto al sole 26 giugno 2025: Bice coinvolge Mariella nel suo piano di vendetta

Gianluca si era rifiutato di tornare a Napoli per rivedere il padre ma dopo aver letto la lettera che gli ha inviato ha cambiato idea. I due non si vedevano da molti anni ed è stata per entrambi una forte emozione ritrovarsi faccia a faccia.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Alberto avrà finalmente modo di parlare con il figlio dopo molto tempo. Nel frattempo Bice penserà ad un modo per potersi vendicare di Lello perché non ha certo dimenticato il fatto che l’abbia truffata e che non le abbia restituito i suoi soldi. Nel suo piano di vendetta finirà per coinvolgere anche Mariella.