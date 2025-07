Un Posto al Sole, spoiler 1 luglio 2025: malore improvviso per… Ferri e Marina chiedono aiuto a Filippo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 1 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che qualcuno si sentirà male mentre ascolteranno la prima puntata del podcast tenuto da Viola a Radio Golfo 99, al momento però non è stato svelato chi farà i conti con il malore.

Spoiler Un posto al sole 1 luglio 2025: Roberto e Marina disperati, Mariella gelosa di Guido

Dopo essere entrata in affari con Roberto e Marina diventando la nuova socia dei Cantieri Flegrei-Palladini Chiara si è alleata con Gennaro Gagliotti. Il suo scopo, infatti, sin dall’inizio era quello di vendicarsi di Ferri per i torti subiti in passato.

Alleandosi la Petrone e Gagliotti hanno ottenuto la maggioranza ai Cantieri e potranno prendere tutte le decisioni che vogliono. In preda alla preoccupazione a causa del tradimento della ragazza la Giordano e il marito chiederanno aiuto a Filippo affinché possa provare a convincere Chiara a fare un passo indietro. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Michele parlerà con Silvia di Agata. Intanto Mariella dovrà fare i conti con un’istintiva gelosia nei confronti di Guido e questo farà emergere la sua confusione sentimentale.