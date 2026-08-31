Attualità Manfredonia
Tentato furto di una Stelvio a Manfredonia. Negli ultimi giorni prese di mira le Alfa Romeo
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Tentato furto di una Stelvio a Manfredonia. Negli ultimi giorni prese di mira le Alfa Romeo
MANFREDONIA – Nella serata di ieri a Manfredonia è stato tentato il furto di un’Alfa Romeo Stelvio.
I ladri, però, non avevano fatto i conti con la copertura della centralina e della copertura Obd.
Negli ultimi giorni aumentano video e segnalazioni di furti ad auto marchiate Alfa Romeo in tutta la Capitanata.