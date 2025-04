Spoiler Un posto al sole 28 aprile – 2 maggio: cosa accadrà?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana dal 28 aprile al 2 maggio 2025 di Un Posto al Sole si preannuncia ricca di emozioni, colpi di scena e momenti di intensa riflessione. I protagonisti di Palazzo Palladini saranno alle prese con decisioni difficili, ritorni inaspettati e situazioni che metteranno alla prova i loro sentimenti e le loro convinzioni.​ Vedremo il piccolo Jimmy alle prese con l’intelligenza artificiale e Alice avere un confronto con il torbido Cristiano, ma le sorprese non finiscono qui: continuate a leggere e ne scoprirete delle belle!

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 28 aprile al 2 maggio 2025

Lunedì 28 aprile

Un piccolo contrattempo mette in evidenza le differenze tra Guido e Claudia. Claudia si rende conto che Guido fatica a tenere il passo con il suo stile di vita, portandola a dubitare della solidità del loro legame. Nel frattempo, Michele continua a rifiutare la fisioterapia, suscitando la preoccupazione di Rossella e Silvia. Marisa annuncia alla nipote di avere trovato l’idea giusta per aiutarlo. Tornata a casa dopo la vacanza torinese, la nuova coppia Niko e Manuela sarà accolta con emozione a Palazzo Palladini, ma qualcuno si divertirà a tenerli sulle spine. ​

Martedì 29 aprile

Elena, con l’aiuto di Marina e Viola, cerca di accettare la partenza della figlia Alice. Tuttavia, la giovane si imbatte in Cristiano, l’amico di Vinicio che, come sappiamo, è un personaggio ambiguo e potenzialmente pericoloso. Mariella dovrà affrontare l’invadenza di Bice. Claudia nutrirà sempre più dubbi sull’effettivo coinvolgimento di Guido nella loro storia d’amore. Jimmy e Matteo riescono a ingannare Viola, ma Camillo inizia ad avere qualche sospetto sui loro successi scolastici.

Mercoledì 30 aprile

Convinto di essere stato ingannato da Roberto che lo ha fatto entrare in società poco prima che dall’America giungessero notizie negative sulla vicenda Burnet, Gennaro sfoga la propria rabbia contro la moglie. La relazione con Claudia sembra vivere un momento di difficoltà e Guido avverte sempre più nostalgia di Mariella, ma la bugia bianca con la quale Sasà ha arginato la curiosità di Bice sulla notte trascorsa con Mimmo rischia di allontanare ancora di più i due ex. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per fare i compiti e la complicità con Matteo rischiano di minare l’amicizia tra Jimmy e Camillo.

Giovedì 1° maggio

La soap non andrà in onda per lasciare spazio alla diretta del Concerto del Primo Maggio da Roma. Il pubblico potrà recuperare l’appuntamento mancante con una puntata doppia venerdì 2 maggio.

Venerdì 2 maggio

L’ingresso di Gennaro al Circolo segnerà una nuova fase dell’alleanza tra lui e Ferri, ma non tutti sembreranno gradire la presenza di Gagliotti all’evento di beneficenza. Arrivata a Napoli, Marisa, decisa a scuotere Michele dal suo torpore emotivo, gli farà una proposta spiazzante che provocherà nel giornalista un profondo conflitto interiore. All’insaputa di Giulia, Luca decide di scrivere in una lettera le sue ultime volontà. La situazione per i Cantieri si complica, Marina e Roberto scopriranno che il loro nuovo socio non è un soggetto facilmente gestibile. Immerso negli appunti e nelle foto del padre, Michele vivrà un emozionante viaggio nei ricordi della vita di un uomo che sembra somigliargli davvero molto. Dopo aver trovato la lettera di Luca, Giulia cerca di capire perché l’abbia scritta. L’ex primario le confesserà le sue reali intenzioni? Le prossime puntate di Un Posto al Sole promettono emozioni forti e sviluppi inaspettati. Non resta che sintonizzarsi su Rai 3 per scoprire come evolveranno le vicende dei nostri amati protagonisti.​