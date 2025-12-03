Un Posto al Sole, spoiler 3 dicembre 2025: nuove tensioni per Marina e Ferri, Raffaele e Renato faranno pace?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 3 dicembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la mossa di Marina e Roberto durante la riunione con Chiara Petrone ai Cantieri avrà delle ripercussioni, non solo sul lavoro ma anche in famiglia.

Spoiler Un posto al sole 3 dicembre 2025: Chiara cambia anche con Gagliotti, Bice cerca un alleato

L’atteggiamento di Chiara dopo quello che è successo cambierà anche nei confronti di Gagliotti, lui infatti dovrà fare i conti con le conseguenza che ne deriveranno. Gennaro e i coniugi Ferri stanno continuando a farsi la guerra ma ora dovranno gestire anche il rapporto con la Petrone.

Ci sono state delle tensioni tra Raffaele e Renato nell’ultimo periodo, anche questa volta la loro amicizia sarà forte al punto da lasciarsi tutto alle spalle? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella e Guido saranno alle prese con Bice e Cotugno. L’amica della Altieri cercherà un nuovo alleato perché non ha nessuna intenzione di rinunciare a quello che è suo e che le hanno portato via.