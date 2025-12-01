SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 1 dicembre 2025: nuovo piano di Ferri e Marina contro Gagliotti, Gennaro però…

Roberto e Marina hanno un piano, Renato e Otello si alleano. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte1 Dicembre 2025
Spoiler Un posto al sole 1 dicembre 2025
Marina e Roberto di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 1 dicembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver scoperto la verità su Gagliotti Roberto e Marina escogiteranno un piano per vendicarsi in vista della visita di Chiara Petroni. Gennaro però sarà molto furbo e passerà al contrattacco.

Spoiler Un posto al sole 1 dicembre 2025: Renato e Otello si alleano

I coniugi Ferri e Gagliotti continueranno quindi a farsi la guerra e questa finirà per coinvolgere ancora Vinicio e Alice, loro però sembreranno ritrovare la serenità che avevano perso nei mesi scorsi.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato si approfitterà della visita di Otello per allearsi con lui. Il loro obiettivo sarà quello di convincere Raffaele a non andare in pensione, ci riusciranno?

