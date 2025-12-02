Un Posto al Sole, spoiler 2 dicembre 2025: Vinicio e Alice sempre più uniti, Ferri costringe Marina a…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 2 dicembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Vinicio e Alice sono riusciti a ritrovarsi dopo mesi di lontananza durante i quali non hanno mai smesso di amarsi. Lei lo sta aiutando ad uscire di nuovo dal vortice della droga e la loro storia d’amore apparirà sempre più solida.

Spoiler Un posto al sole 2 dicembre 2025: Renato suggerisce una soluzione a Otello

Roberto scoprirà che Gennaro Gagliotti ha ancora in serbo delle armi ma non ha nessuna intenzione di dargliela vinta. Proprio per questo costringerà la moglie a prendere una difficile decisione, l’esito però potrebbe non essere quello sperato.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato vuole impedire al cognato di andare davvero in pensiero. Darà quindi una soluzione ad Otello che permetterebbe a Raffaele di continuare a lavorare a Palazzo Palladini, le cose però non andranno come aveva sperato.