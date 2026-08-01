Un Posto al Sole, spoiler 3-7/8: Luca peggiora

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Ultima settimana di programmazione prima della tradizionale pausa estiva per Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico con le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Le puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2026 saranno caratterizzate da importanti colpi di scena e da snodi narrativi destinati ad avere conseguenze nei prossimi mesi. Al centro della scena ci saranno soprattutto Clara, Eduardo, Rosa e Damiano, coinvolti in una vicenda fatta di bugie e segreti che, inevitabilmente, finiranno per venire a galla. Parallelamente, la salute di Luca continuerà a peggiorare, mentre il rapporto tra Roberto Ferri e Greta metterà in crisi Marina.

Clara scopre la verità: il segreto su Eduardo viene finalmente a galla

La storyline più intensa della settimana riguarda Clara, ormai vicinissima a scoprire ciò che le è stato nascosto per settimane. Il ritorno di Eduardo nel quartiere rende infatti impossibile continuare a mantenere il segreto: i comportamenti dell’uomo, le continue richieste del piccolo Manuel e una serie di coincidenze spingono Clara a mettere insieme tutti gli indizi fino ad arrivare alla dolorosa verità.

La scoperta non riguarda soltanto Eduardo. La donna capisce infatti che anche Rosa era perfettamente al corrente della situazione e ha scelto di tacere, convinta di proteggerla da una sofferenza ancora più grande. È proprio questo aspetto a ferire maggiormente Clara, che si sentirà tradita non solo dal compagno, ma anche da quella che considerava una delle persone più fidate della sua vita.

Le conseguenze saranno immediate. La fiducia tra i protagonisti si incrinerà profondamente e gli equilibri costruiti negli ultimi mesi verranno completamente stravolti, aprendo nuovi scenari che accompagneranno la soap anche dopo la pausa estiva.

Damiano e Rosa pagano il prezzo delle loro scelte

Anche Damiano dovrà fare i conti con le conseguenze delle decisioni prese per proteggere Eduardo. L’accordo che avrebbe dovuto tenere lontano quest’ultimo dal quartiere viene ormai meno e la situazione sfugge definitivamente di mano.

Rosa proverà a spiegare a Clara le ragioni del suo comportamento, sostenendo di aver agito esclusivamente per evitare ulteriori sofferenze. Tuttavia, le sue giustificazioni potrebbero non bastare a ricucire un rapporto ormai compromesso. La sensazione è che il legame tra le due donne sia destinato a cambiare profondamente.

Luca affronta un nuovo peggioramento

Sul fronte sanitario cresce l’apprensione per Luca De Santis. Dopo un periodo apparentemente più tranquillo, le sue condizioni di salute subiranno un nuovo peggioramento che preoccuperà familiari e amici.

Il ritorno a Napoli di Rossella e Nunzio coincide proprio con questo momento delicato. I due si troveranno nuovamente accanto a Luca in una fase particolarmente difficile della sua malattia, mentre Ornella continuerà a seguirne con attenzione l’evoluzione. La vicenda promette di assumere un ruolo centrale anche nelle puntate che andranno in onda dopo la pausa estiva.

Marina osserva con preoccupazione Roberto e Greta

Parallelamente prosegue anche la crisi tra Roberto Ferri e Marina. Quest’ultima si accorge che il marito sta instaurando un rapporto sempre più intenso con Greta e non riesce a nascondere la propria inquietudine.

Nei giorni successivi Roberto finirà per avvicinarsi ulteriormente alla donna, alimentando i sospetti di Marina e aggravando una crisi matrimoniale che sembrava già molto difficile da superare. Una vicenda destinata a rappresentare uno dei principali fili conduttori della prossima stagione della soap.

Jimmy, Gianluca e le altre storie della settimana

Le puntate riserveranno spazio anche alle vicende dei personaggi più giovani. Niko dovrà affrontare un delicato confronto con Jimmy riguardo al percorso terapeutico del ragazzo, mentre Anna proverà a riallacciare il dialogo con Gianluca, nel tentativo di recuperare un rapporto ormai molto complicato. Sono storyline meno centrali rispetto al caso di Clara, ma che contribuiranno a delineare un finale di stagione ricco di emozioni e tensioni.

L’ultima settimana prima dello stop estivo

Gli episodi dal 3 al 7 agosto rappresentano l’ultimo appuntamento con Un posto al sole prima della consueta pausa estiva. La soap saluterà temporaneamente il pubblico lasciando aperti diversi interrogativi: Clara riuscirà a perdonare Eduardo e Rosa? Marina riuscirà a salvare il suo matrimonio con Roberto? E quali saranno le condizioni di Luca al ritorno della serie?

Domande che troveranno risposta soltanto con la ripresa della programmazione, dopo una settimana che si preannuncia tra le più intense e ricche di colpi di scena dell’intera stagione.

FONTI:

TVSOAP

UDnews

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