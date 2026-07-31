Un Posto al Sole, spoiler 31/7: brutto spavento per Micaela

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La puntata di Un Posto al Sole in onda venerdì 31 luglio si preannuncia ricca di tensione e colpi di scena. Al centro della trama ci sarà ancora una volta Jimmy, il cui comportamento continuerà a destare grande preoccupazione tra i familiari. Durante la permanenza in Calabria, il ragazzo prenderà una decisione improvvisa che farà precipitare Micaela nell’angoscia, confermando che il suo malessere è tutt’altro che superato. Parallelamente, Niko e Manuela vivranno ore di forte apprensione in attesa del responso dello psicologo, mentre Alberto proverà a ricucire un rapporto importante e Luca ritroverà finalmente un po’ di serenità grazie a una piacevole sorpresa. La soap di Rai 3 promette così un episodio ricco di emozioni e sviluppi destinati a influenzare le prossime puntate.

Jimmy spaventa Micaela, attesa per la diagnosi dello psicologo

Le vacanze in Calabria, che avrebbero dovuto aiutare Jimmy a ritrovare un po’ di serenità, prenderanno una piega del tutto inattesa. Dopo giorni segnati da apatia e difficoltà nel relazionarsi con chi gli sta intorno, il ragazzo compirà un gesto improvviso che getterà Micaela nel panico. Le anticipazioni non svelano nel dettaglio quale sarà la sua decisione, ma è chiaro che il comportamento del giovane confermerà quanto il suo disagio sia ancora profondo e richieda attenzione.

Nel frattempo, a Napoli, Niko e Manuela vivranno momenti di forte tensione mentre attendono i risultati dei questionari analizzati dallo psicologo. Il responso dello specialista potrebbe finalmente fare chiarezza sulle cause del malessere di Jimmy e indicare la strada migliore per aiutarlo a superare questo periodo tanto delicato.

Sul fronte delle altre vicende, Alberto avrà l’occasione di cercare un chiarimento con Gianluca grazie a un incontro fortuito, sperando di ricucire un rapporto sempre più complicato. Per Luca, invece, arriverà finalmente una nota positiva: una gradita sorpresa gli restituirà il sorriso dopo lo sconforto provocato dalla truffa telefonica subita nei giorni precedenti. Intanto si avvicina la consueta pausa estiva per la soap, che dovrebbe andare in vacanza a partire dal 10 agosto. Ma, gli ultimi colpi di scena si preannunciano imperdibili per i fan di Un Posto al Sole!

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