Un Posto al Sole, spoiler 29 ottobre 2025: Vinicio insospettisce Marina, Gianluca vuole…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 29 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Gagliotti dopo aver scoperto che sono alte le probabilità di recuperare la vista non avrà nessuna intenzione di rendere pubblica la novità. Il motivo? Perché non vuole che Ferri possa avere una pena più lieve.

Spoiler Un posto al sole 29 ottobre 2025: Marina ha dei sospetti, Gianluca affronta il suo problema?

Vinicio mostrerà i primi segnali di astinenza dalla droga e il suo comportamento non passerà inosservato agli occhi di Marina Giordano, infatti inizierà ad avere dei sospetti. Intanto Gianluca rifletterà molto dopo aver litigato con Luca e dopo quello che è successo al Caffè Vulcano.

Il figlio di Alberto Palladini sembrerà essere davvero intenzionato a fare un passo indietro e a risolvere la sua dipendenza dall’alcol. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che sta per giungere al termine la permanenza di Alfredo e Guido a Palazzo Palladini, per Del Bue però arriverà un’inaspettata sorpresa.