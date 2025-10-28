Un Posto al Sole, spoiler 28 ottobre 2025: Giulia e Luca spingono Gianluca a… Ferri accetta di patteggiare?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 28 ottobre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Serena sarà costretta a mettersi in mezzo nella guerra scoppiate tra le gemelle per evitare che pur di farsi dei dispetti si ritrovino a lavorare gratuitamente a Radio Golfo 99 al fianco di Michele.

Spoiler Un posto al sole 28 ottobre 2025: Luca e Giulia preoccupato per Gianluca, intanto Ferri…

La preoccupazione di Giulia e Luca nei confronti di Gianluca a causa della sua dipendenza dall’alcol continuerà ad aumentare. I due sono certi che abbia un problema e lo spingeranno a confidarsi con loro, i loro tentativi però potrebbero non avere l’esito sperato.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Roberto Ferri dopo le parole della moglie sembrerà essere pronto ad accettare il patteggiamento, condizione che fino ad ora aveva escluso. Intanto, la visita neurologica confermerà che Gagliotti ha buone probabilità di recuperare la vista.