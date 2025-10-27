SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 27 ottobre 2025: Gianluca sotto pressione, le Cirillo in guerra

È guerra tra le gemelle Cirillo, sarà tanta la tensione tra loro. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte27 Ottobre 2025
Spoiler Un posto al sole 27 ottobre 2025
Micaela di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 27 ottobre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in preda alla preoccupazione Luca ha deciso di parlare con Alberto della possibile dipendenza dall’alcol di Gianluca. Entrambi appariranno non poco preoccupati e questo farà sentire il giovane Palladini ancora più sotto pressione.

Spoiler Un posto al sole 27 ottobre 2025: è guerra tra le gemelle Cirillo

L’avvocato di Roberto Ferri proverà ancora a convincerlo ad accettare il patteggiamento ma lui non ha nessuna intenzione di farlo. Ai cantieri Flegrei-Palladini l’imprenditore ingaggerà con Marina un braccio di ferro ma non è detto che la cosa dia l’esisto sperato.

Nel frattempo Gennaro Gagliotti avrà una sorpresa inaspettata. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nasceranno forti tensioni tra le gemelle Cirillo. Micaela e Manuela si faranno la guerra per chi di loro dovrà continuare ad affiancare Michele in radio.

