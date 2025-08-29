Un Posto al Sole, spoiler 29 agosto 2025: Mariella torna a Napoli, Manuela sospetta che Niko…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 29 agosto 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Marina continua a comportarsi da amica nei confronti di Antonietta per averla dalla sua parte ai danni di Gennaro Gagliotti. La Giordano proverà a spingerla a mettere in atto un piano contro il marito, quale? Dovrà fargli confessare l’omicidio di Assane mentre registrerà tutto, le cose però prenderanno una piega diversa dal previsto.

Spoiler Un posto al sole 29 agosto 2025: Guido vuole chiarire con Mariella

Mariella tornerà a Napoli dopo aver trascorso dei giorni di vacanza insieme all’amico Cerruti. Intanto Guido la aspetterà a casa con l’intenzione di chiarire ciò che è accaduto tra loro.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Niko e Filippo continueranno a dedicarsi ai preparativi per rendere perfetta e romantica la proposta di matrimonio che il Poggi vuole fare alla fidanzata. Manuela però, con l’appoggio di Serena, sarà sempre più sospettosa nei confronti del compagno e nasceranno grandi equivoci.