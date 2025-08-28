Un Posto al Sole, spoiler 28 agosto 2025: Renda e Viola in crisi, Mariella preoccupata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 28 agosto 2025, nel penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che al ritorno dalle vacanze l’obiettivo principale di Marina sarà quello di spingere Antonietta a vendicarsi del marito, così facendo anche lei e Roberto potranno liberarsi di lui ai Cantieri.

Spoiler Un posto al sole 28 agosto 2025: aumenta la tensione tra Viola e Damiano

Viola dopo essere rimasta per settimane al fianco di Eugenio è tornata a Napoli e sarà parecchia la tensione tra lei e Damiano. Ornella continuerà a pensare che la figlia sia ancora molto legata all’ex marito, non crede che il loro amore sia davvero giunto al capolinea.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che a causa del suo passato con Damiano Rosa apparirà ancora scossa. Intanto Mariella noterà che il figlio sta meglio grazie alla vicinanza del padre ma ha paura che farlo tornare a casa potrebbero turbarlo.