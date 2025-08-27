Un Posto al Sole, spoiler 27 agosto 2025: Damiano freddo con Viola, Niko è pronto a…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 27 agosto 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo essere tornata a Napoli Viola informerà il piccolo Antonio in merito alle delicate condizioni di salute di Eugenio. Nel frattempo Damiano apparirà sempre più freddo e distaccato nei confronti della compagna.

Spoiler Un posto al sole 27 agosto 2025: Manuela gelosa, Gianluca chiarisce con Alberto

Da qualche mese Niko e Manuela sono tornati insieme e la loro storia d’amore procede a gonfie vele, al punto che lui sarà pronto a fare un passo molto importante, la Cirillo intanto apparirà molto gelosa.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Gianluca avrà un chiarimento con Alberto. Il ragazzo ringrazierà anche Luca per la sua vicinanza e il suo sostegno, anche se ha paura che forse sta concedendo troppa fiducia al padre.