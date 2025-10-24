Un Posto al Sole, spoiler 24 ottobre 2025: Luca e Giulia in ansia per Gianluca, intanto Ferri…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 24 ottobre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in preda alla preoccupazione Luca parlerà con Giulia dei suoi sospetti in merito alla possibile dipendenza dall’alcol di Gianluca. I due temono che il ragazzo possa avere un problema serio ma lui proverà a rassicurarli.

Spoiler Un posto al sole 24 ottobre 2025: Roberto Ferri cambierà idea sul patteggiamento?

Dopo il periodo trascorso in carcere Roberto Ferri potrà finalmente tornare a casa, infatti otterrà gli arresti domiciliari. L’avvocato La Rocca insieme a Marina Giordano e a Filippo proverà ancora a convincere l’imprenditore ad accettare di patteggiare.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che sta per giungere al termine la trasmissione condotta dalle gemelle Cirillo durante l’assenza di Michele, il giornalista infatti sta per tornare a Napoli. Dopo il suo ritorno in radio Micaela riuscirà a riprendersi il suo posto o continuerà Manuela ad affiancare Saviani?