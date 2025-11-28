Un Posto al Sole, spoiler 28 novembre 2025: Vinicio smaschera il fratello, Alberto chiede aiuto a Rossella

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 28 novembre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Vinicio svelerà tutta la verità sulla commedia del fratello, poi vivrà un momento di forte crisi a causa della sua dipendenza.

Spoiler Un posto al sole 28 novembre 2025: Alice resta al fianco di Vinicio

Nemmeno questa volta Alice lascerà Vinicio da solo, in passato lo ha già aiutato ad uscire dal baratro della droga e vuole stargli accanto in un momento così delicato per lui. Anche Gianluca sta vivendo una fase delicato, Alberto chiederà aiuto a Rossella con la speranza che lei riesca a farlo uscire dalla sua apatia.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Jimmy sta ancora soffrendo per la fine della sua amicizia con Camillo. Il giovane Poggi, però, scoprirà un inaspettato e nuovo amico.