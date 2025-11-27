SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 27 novembre 2025: Ferri teso per l’udienza, Vinicio verso una decisione inaspettata

Renato accusa Raffaele, c'entra la moglie con la sua decisione? Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte27 Novembre 2025
Spoiler Un posto al sole 27 novembre 2025
Roberto di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 27 novembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Roberto apparirà molto abbattuto e teso. È arrivato il giorno dell’udienza e lui non è affatto felice di aver ceduto nei confronti di Gagliotti patteggiando la pena che prevede anche un risarcimento economico.

Spoiler Un posto al sole 27 novembre 2025: Renato accusa Raffaele, c’entra la moglie con la sua decisione?

Il comportamento del fratello disgusterà sempre di più Vinicio, dopo essergli rimasto accanto per mesi il giovane Gagliotti potrebbe prendere un’inaspettata decisione.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato continuerà ad accusare Raffaele. Lui è convinto che abbia deciso di andare in pensione solo per rendere felice Ornella che provava da tempo a convincerlo.

