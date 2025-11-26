Un Posto al Sole, spoiler 26 novembre 2025: Renato pensa che dietro la decisione di Raffaele ci sia…
Renato non accetta la decisione di Raffaele, pensa che c'entri Ornella. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 26 novembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che Renato continuerà a pensare che Raffaele farà uno sbaglio se deciderà di andare davvero in pensione, lui crede che abbia preso questa scelta per colpa di Ornella. L’intervista in radio con Michele è andata bene e Castrese sarà molto soddisfatto, dopo la trasmissione riceverà dei complimenti inaspettati.
Spoiler Un posto al sole 26 novembre 2025: nuovo crollo per Vinicio?
Vinicio potrebbe crollare ancora a causa del delicato periodo che sta vivendo, Alice lo ha deluso e suo fratello continua a fargli molte pressioni. Continuerà a sprofondare nel baratro della droga o proverà a reagire?
Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rossella e Nunzio parleranno con Micaela e Samuel delle nozze che presto verranno celebrate tra Niko e Manuela. Per la Cirillo sarà l’occasione di ribadire il fatto che vede il rapporto di coppia in modo totalmente diverso rispetto al fidanzato.