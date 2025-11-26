Un Posto al Sole, spoiler 26 novembre 2025: Renato pensa che dietro la decisione di Raffaele ci sia…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 26 novembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Renato continuerà a pensare che Raffaele farà uno sbaglio se deciderà di andare davvero in pensione, lui crede che abbia preso questa scelta per colpa di Ornella. L’intervista in radio con Michele è andata bene e Castrese sarà molto soddisfatto, dopo la trasmissione riceverà dei complimenti inaspettati.

Spoiler Un posto al sole 26 novembre 2025: nuovo crollo per Vinicio?

Vinicio potrebbe crollare ancora a causa del delicato periodo che sta vivendo, Alice lo ha deluso e suo fratello continua a fargli molte pressioni. Continuerà a sprofondare nel baratro della droga o proverà a reagire?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rossella e Nunzio parleranno con Micaela e Samuel delle nozze che presto verranno celebrate tra Niko e Manuela. Per la Cirillo sarà l’occasione di ribadire il fatto che vede il rapporto di coppia in modo totalmente diverso rispetto al fidanzato.