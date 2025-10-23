Un Posto al Sole, spoiler 23 ottobre 2025: Gianluca nasconde la dipendenza, Alfredo asseconda Cotugno?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 23 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che nonostante abbia iniziato una nuova vita Gianluca continuerà ad avere problemi con l’alcol ma nasconderà a tutti la sua dipendenza. Luca, però, osservando il suo comportamento inizierà a capire che c’è qualcosa che non va.

Spoiler Un posto al sole 23 ottobre 2025: Alfredo asseconda l’assurda richiesta di Cotugno?

Le provocazioni di Peppe nei confronti di Eduardo aumenteranno e lui farà molta fatica a resistere, nel frattempo Clara farà i conti con un momento di forte crisi.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alfredo dovrà dimostrare la sua lealtà a Cotugno dopo quello che è successo tra loro. Dopo che Guido lo ha accolto con grande affetto e ha preso le sue difese il maggiordomo del barone accetterà di rubare il cibo a Del Bue?