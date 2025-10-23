Un Posto al Sole, spoiler 23 ottobre 2025: Gianluca nasconde la dipendenza, Alfredo asseconda Cotugno?
Luca sospettoso con Gianluca, Alfredo asseconda l'assurda richiesta di Cotugno? Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 23 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che nonostante abbia iniziato una nuova vita Gianluca continuerà ad avere problemi con l’alcol ma nasconderà a tutti la sua dipendenza. Luca, però, osservando il suo comportamento inizierà a capire che c’è qualcosa che non va.
Spoiler Un posto al sole 23 ottobre 2025: Alfredo asseconda l’assurda richiesta di Cotugno?
Le provocazioni di Peppe nei confronti di Eduardo aumenteranno e lui farà molta fatica a resistere, nel frattempo Clara farà i conti con un momento di forte crisi.
Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alfredo dovrà dimostrare la sua lealtà a Cotugno dopo quello che è successo tra loro. Dopo che Guido lo ha accolto con grande affetto e ha preso le sue difese il maggiordomo del barone accetterà di rubare il cibo a Del Bue?