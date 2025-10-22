Un Posto al Sole, spoiler 22 ottobre 2025: Sabbiere rassicura Rosa e Clara, Alfredo in ansia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 22 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rosa apparirà molto preoccupata, non solo per il processo che il fratello si prepara ad affrontare ma anche per la situazione che si è creata con Damiano. Eduardo però è certo che andrà tutto bene e cercherà di rassicurare la sorella e Clara.

Spoiler Un posto al sole 22 ottobre 2025: Ferri accetterà il piano strategico del suo avvocato?

Dopo il coming out e la riconciliazione con Sasà, Cerruti sta finalmente bene e sarà intenzionato a riprendersi ciò che Gagliotti gli ha portato via con le minacce. Intanto l’avvocato di Roberto Ferri pensa ad una strategia che potrebbe risolvere i suoi problemi, la moglie riuscirà a convincerlo ad accettare?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alfredo sarà preoccupato. Guido proverà a rassicurarlo dicendogli che il barone sicuramente non penserà davvero di vendicarsi per le bugie che gli ha raccontato, il realtà Cotugno sta pensando al piano da mettere in atto.