Un Posto al Sole, spoiler 24 novembre 2025: Vinicio furioso con Gennaro, Rosa riceve una proposta

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 24 novembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver parlato con Mariella e Guido, sapendo di aver il loro sostegno e quello di Sasà, Castrese deciderà di accettare la proposta di Marina Giordano.

Spoiler Un posto al sole 24 novembre 2025: Castrese contro Gagliotti in radio, Vinicio fuori di sé

La moglie di Ferri vuole fare fronte comune contro Gagliotti, Castrese si lascerà intervistare da Michele in radio. Il nipote di Mariella parlerà delle condizioni delle bufale della sua azienda e della pessima gestione di Gennaro.

Dopo quello che ha scoperto Vinicio sarà furioso con il fratello e interromperà una sua riunione di lavoro per accusarlo di aver fatto ricadere nel baratro della droga. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rosa riceverà la proposta di prendere il posto di Raffaele a Palazzo Palladini dopo che andrà in pensione. Renato però non riesce ancora a rassegnarsi, cercherà un’alleata per far cambiare idea al cognato.