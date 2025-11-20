Un Posto al Sole, spoiler 20 novembre 2025: Espedito vuole affrontare Gagliotti, Rosa si fida di Renda?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 20 novembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Castese apparirà preoccupato per il padre. Il motivo? Perché Espedito ha deciso di affrontare Gennaro Gagliotti per cercare di salvare il marchio della sua famiglia.

Spoiler Un posto al sole 20 novembre 2025: Vinicio in difficoltà, Rosa crede alle intenzioni di Damiano?

Dopo la fine della storia d’amore con Alice e la vicinanza al fratello in un momento di grande difficoltà Vinicio è sprofondato di nuovo nel baratro della droga. Il ragazzo sarà seriamente in difficoltà a causa della sua dipendenza, infatti sembrerà incapace di tirarsene fuori.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rosa, nonostante abbia paura di fidarsi, inizierà a credere che Damiano questa volta stia facendo sul serio con lei. Nel frattempo Micaela sarà ancora apatica e spenta, qualcuno però riuscirà a scuoterla.