Un Posto al Sole, spoiler 21 novembre 2025: Marina fa una proposta a Mariella, Vinicio ricorda…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 21 novembre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la Giordano parlerà con Mariella per convincere lei e la sua famiglia ad allearsi con lei e Roberto. Il motivo? Per poter sconfiggere il nemico che hanno in comune, Gennaro Gagliotti.

Spoiler Un posto al sole 21 novembre 2025: Micaela si lascerà il momento di crisi alle spalle?

Vinicio continua a vivere una fase di grande fragilità, però durante un momento di lucidità potrebbe ricordare le compromettenti parole di Cristiano e chiedergli delle spiegazioni.

In radio andrà in onda un nuovo appuntamento di Mica e Michi in diretta con Michele, chi lo affiancherà? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che si scoprirà se l’intervento di Pasquale è riuscito a scuotere Micaela. La Cirillo sarà finalmente riuscita a liberarsi della sua apatia?