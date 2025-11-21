SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 21 novembre 2025: Marina fa una proposta a Mariella, Vinicio ricorda…

Micaela si lascerà il momento di crisi alle spalle? Vinicio ricorda... Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte21 Novembre 2025
Spoiler Un posto al sole 21 novembre 2025
Marina di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 21 novembre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la Giordano parlerà con Mariella per convincere lei e la sua famiglia ad allearsi con lei e Roberto. Il motivo? Per poter sconfiggere il nemico che hanno in comune, Gennaro Gagliotti.

Spoiler Un posto al sole 21 novembre 2025: Micaela si lascerà il momento di crisi alle spalle?

Vinicio continua a vivere una fase di grande fragilità, però durante un momento di lucidità potrebbe ricordare le compromettenti parole di Cristiano e chiedergli delle spiegazioni.

In radio andrà in onda un nuovo appuntamento di Mica e Michi in diretta con Michele, chi lo affiancherà? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che si scoprirà se l’intervento di Pasquale è riuscito a scuotere Micaela. La Cirillo sarà finalmente riuscita a liberarsi della sua apatia?

