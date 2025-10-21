Un Posto al Sole, spoiler 21 ottobre 2025: Rosa in preda ai dubbi, Cotugno duro con Alfredo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 21 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rosa apparirà sempre più confusa in merito alla sua sfera privata, al momento prova dei sentimenti contrastanti e non capisce cosa deve fare.

Spoiler Un posto al sole 21 ottobre 2025: Cotugno duro con Alfredo, Renato sollevato

Dopo la sua lettera Pino pensava che Rosa gli avrebbe dato un’altra possibilità, la sua freddezza però l’ha spiazzato. Il postino continuerà ad aspettare un chiarimento da parte della Picariello, ma lei in preda alla confusione non saprà come comportarsi.

Con Pino sembrava aver ritrovato la felicità, Rosa però non può ignorare anche i sentimenti che ha sempre provato e che continua a provare per Damiano. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Cotugno affronterà duramente Alfredo dopo aver scoperto le bugie che gli ha raccontato. Renato invece apparirà sollevato grazie al ritorno di Raffaele a Palazzo Palladini.