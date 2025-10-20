Un Posto al Sole, spoiler 20 ottobre 2025: Rosa divisa tra Pino e Renda, Riccardo e Rossella in sintonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 20 ottobre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rosa sarà ancora più confusa dopo essersi recata a casa di Damiano e aver ceduto alla passione. La Picariello aveva provato a voltare pagina con Pino ma i suoi sentimenti per l’ex compagno sono sempre stati palesi, infatti non lo ha mai dimenticato davvero.

Spoiler Un posto al sole 20 ottobre 2025: Rosa deve fare una scelta, Nunzio si ingelosisce

Rosa si troverà di fronte ad un bivio e dovrà prendere una difficile decisione. Per l’ennesima volta seguirà il cuore scegliendo l’amore della sua vita o resterà insieme a Pino dal momento che il loro è un rapporto stabile e rassicurante?

Grazie ad una soddisfazione sul lavoro Riccardo e Rossella appariranno di nuovo in sintonia, questo farà ingelosire Nunzio. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che sentendosi in colpa Alfredo deciderà di tornare a casa da Cotugno, le cose però non andranno come sperava.