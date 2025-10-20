SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 20 ottobre 2025: Rosa divisa tra Pino e Renda, Riccardo e Rossella in sintonia

Rosa deve fare una scelta tra Pino e Damiano, Nunzio si ingelosisce. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte20 Ottobre 2025
Spoiler Un posto al sole 20 ottobre 2025
Rosa di Un posto al sole (Screen Raiplay)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 20 ottobre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rosa sarà ancora più confusa dopo essersi recata a casa di Damiano e aver ceduto alla passione. La Picariello aveva provato a voltare pagina con Pino ma i suoi sentimenti per l’ex compagno sono sempre stati palesi, infatti non lo ha mai dimenticato davvero.

Spoiler Un posto al sole 20 ottobre 2025: Rosa deve fare una scelta, Nunzio si ingelosisce

Rosa si troverà di fronte ad un bivio e dovrà prendere una difficile decisione. Per l’ennesima volta seguirà il cuore scegliendo l’amore della sua vita o resterà insieme a Pino dal momento che il loro è un rapporto stabile e rassicurante?

Grazie ad una soddisfazione sul lavoro Riccardo e Rossella appariranno di nuovo in sintonia, questo farà ingelosire Nunzio. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che sentendosi in colpa Alfredo deciderà di tornare a casa da Cotugno, le cose però non andranno come sperava.

Tags
Sara Fonte20 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]