Un Posto al Sole, spoiler 17 ottobre 2025: Rosa decide di seguire il cuore? Giulia in ansia

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 17 ottobre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rosa si ritroverà ad affrontare un nuovo momento di crisi a causa dei sentimenti che prova sia per Damiano che per Pino. La Picariello, però, deciderà di seguire ciò che le dice il cuore.

Spoiler Un posto al sole 17 ottobre 2025: Giulia preoccupata, Renato le offre il suo supporto

Nelle ultime settimane il rapporto tra Alberto e Gianluca è migliorato rispetto al passato. Il ragazzo ha deciso di concedere una possibilità al padre, Palladini però non ha ancora notato che il figlio ha un problema con l’alcol.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Giulia sarà molto preoccupata all’idea di lasciare Luca a casa da solo. In un momento di fragilità, però, la Poggi potrà contare sul sostegno di Renato. Nel frattempo Alfredo continuerà a mentire a Cotugno restando a sua insaputa a casa di Silvia e Michele, a causa della lontananza del suo maggiordomo il vigile sarà sempre più in crisi.