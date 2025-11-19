SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 19 novembre 2025: Clara chiede a Renda di non illudere Rosa, lui propone all’ex…

Rosa e Damiano cenano insieme, Renato offeso con Raffaele. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte19 Novembre 2025
Spoiler Un posto al sole 19 novembre 2025
Damiano di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 19 novembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Clara chiederà a Damiano di non illudere Rosa se non è certo di voler dare un’altra possibilità alla loro relazione. Renda chiederà alla Picariello di trascorrere insieme la serata per poter parlare serenamente.

Spoiler Un posto al sole 19 novembre 2025: Rosa e Damiano cenano insieme, Renato offeso con Raffaele

Rosa accetterà l’invito di Damiano e mentre ceneranno insieme verranno a galla le insicurezze della donna. Nel frattempo Sabbiese incontrerà di nuovo Stella, è stata lei ad aiutare lei e Damiano a far luce sull’aggressione a Peppe Caputo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato sarà ancora offeso con Raffaele per la questione della pensione. Intanto Giordano dovrà decidere se dire in modo ufficiale ad Otello che ha deciso di non fare la proroga per continuare a svolgere il ruolo di portiere a Palazzo Palladini.

