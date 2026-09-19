Un posto al sole, spoiler 21-25/9: tempi duri per Samuel e Micaela

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La nuova settimana di Un posto al sole si apre con nuovi misteri e tensioni tra i protagonisti della soap di Rai 3.

Al centro delle puntate dal 21 al 25 settembre resta la misteriosa scomparsa di Eduardo, sulla quale Rosa e Clara iniziano ad avere seri dubbi. Le due donne capiscono infatti che Sabbiese non può essersi semplicemente allontanato con Stella.

La scoperta le spingerà a coinvolgere Damiano, deciso a fare luce sulla vicenda. Intanto Grillo teme che le indagini possano avvicinarsi pericolosamente alla verità. Anche Marina si trova in una situazione sempre più complicata a causa del ricatto di Stefano Mori. Roberto, invece, scopre nuovi elementi sul mistero legato a Radio Ciclone. Al Vulcano esplode inoltre la tensione tra Samuel e Micaela, con conseguenze sempre più pesanti. Sul fronte familiare, Alberto continua a stare vicino a Gianluca, mentre Mariella coinvolge Guido nelle sue nuove lezioni di yoga. Ecco cosa succederà nelle puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2026.

Un posto al sole: le anticipazioni della settimana

Lunedì 21 settembre. Ferri scopre da Michele che dietro Radio Ciclone si nasconde una misteriosa società fiduciaria. Marina vorrebbe interrompere l’accordo con Mori, ma finisce a sua volta sotto ricatto. Alberto, sostenuto da Luca e Giulia, comprende invece che trasferire Gianluca in un’altra struttura potrebbe essere una scelta sbagliata. Mariella, dopo la lite con Cerruti, cerca conforto in Guido e riesce a coinvolgerlo in un corso di yoga.

Martedì 22 settembre. Eduardo tenta ancora di liberarsi dalla situazione in cui è stato coinvolto, ma il suo piano fallisce. Rosa e Clara iniziano a capire che Sabbiese non è fuggito con Stella e che dietro la sua scomparsa potrebbe esserci qualcosa di molto più grave. Nel frattempo Roberto è sempre più arrabbiato con Mori, mentre Marina è costretta a piegarsi alle sue richieste.

Mercoledì 23 settembre. Rosa e Clara decidono di rivolgersi a Damiano dopo aver scoperto che Eduardo ha lasciato tutti i suoi effetti personali a casa. Al Vulcano la situazione tra Samuel e Micaela diventa sempre più difficile e Diego, Nunzio e Silvia sono costretti a prendere una decisione. Mariella continua invece a trascinare Guido nel mondo dello yoga, con risultati non proprio entusiasmanti per il marito.

Giovedì 24 settembre. Damiano comincia a seguire le tracce di Eduardo, mentre Grillo osserva con preoccupazione le sue mosse, temendo che il poliziotto possa arrivare alla verità. Al Vulcano la tensione raggiunge un nuovo livello e Samuel reagisce con un gesto inatteso. Mariella, sempre più soddisfatta delle lezioni di yoga, continua inoltre a punzecchiare Cerruti.

Venerdì 25 settembre. Damiano, ormai convinto che Grillo possa essere coinvolto nella scomparsa di Eduardo, decide di andare fino in fondo alle sue indagini. Alberto continua a far visita a Gianluca e trova conforto anche attraverso parole inaspettate. Intanto, dopo il licenziamento di Micaela, il rapporto tra Nunzio e Samuel diventa sempre più conflittuale.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3, con gli episodi disponibili anche su RaiPlay.

Fonte: Screenshot Raiplay

FONTI:

Coming Soon

Libero Magazine

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