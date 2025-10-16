Un Posto al Sole, spoiler 16 ottobre 2025: Claudia sconvolta, c’è ancora speranza per Rosa e Pino?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 16 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che non è ancora tornato il sereno tra Rosa e Pino dopo quello che è successo tra loro. Lei non tollera il fatto che lui abbia avuto dei pregiudizi nei confronti di suo fratello, la loro relazione è davvero giunta al capolinea definitivamente? Lui con un romantico gesto proverà a riconciliarsi con la Picariello, il postino non è ancora pronto ad arrendersi.

Spoiler Un posto al sole 16 ottobre 2025: Damiano non riesce a dimenticare Viola

Nemmeno Renda si è ancora rassegnato alla fine della sua storia d’amore con Viola. Damiano l’ha lasciata quando si è rifiutata per l’ennesima volta di andare a convivere ma non riesce a dimenticarla.

Mariella ha chiesto a Claudia di mettere fine alla sua amicizia con Guido, una richiesta che sconvolgerà non poco l’attrice. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che per Manuela è arrivato il momento di sostenere il suo ultimo esame universitario.