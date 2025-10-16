CuriositàSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 16 ottobre 2025: Claudia sconvolta, c’è ancora speranza per Rosa e Pino?

Damiano non riesce a dimenticare Viola, Pino non si arrende con Rosa. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte16 Ottobre 2025
Spoiler Un posto al sole 16 ottobre 2025
Pino e Rosa di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 16 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che non è ancora tornato il sereno tra Rosa e Pino dopo quello che è successo tra loro. Lei non tollera il fatto che lui abbia avuto dei pregiudizi nei confronti di suo fratello, la loro relazione è davvero giunta al capolinea definitivamente? Lui con un romantico gesto proverà a riconciliarsi con la Picariello, il postino non è ancora pronto ad arrendersi.

Spoiler Un posto al sole 16 ottobre 2025: Damiano non riesce a dimenticare Viola

Nemmeno Renda si è ancora rassegnato alla fine della sua storia d’amore con Viola. Damiano l’ha lasciata quando si è rifiutata per l’ennesima volta di andare a convivere ma non riesce a dimenticarla.

Mariella ha chiesto a Claudia di mettere fine alla sua amicizia con Guido, una richiesta che sconvolgerà non poco l’attrice. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che per Manuela è arrivato il momento di sostenere il suo ultimo esame universitario.

