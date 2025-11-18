Un Posto al Sole, spoiler 18 novembre 2025: Raffaele lascia il lavoro? Gesto eroico di Sabbiese

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 18 novembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Raffaele rifletterà molto in merito al suo futuro lavorativo dopo le pressioni che gli farà Otello. Il portiere di Palazzo Palladini potrebbe davvero prendere in considerazione la possibilità di andare in pensione, una decisione che però qualcuno non prenderà affatto bene.

Spoiler Un posto al sole 18 novembre 2025: Grillo si prende il merito dell’operazione

Eduardo e Damiano si sono ritrovati in una situazione molto pericolosa, dove hanno rischiato la vita. Quello di Sabbiese nei confronti del poliziotto è stato un gesto davvero eroico che renderà ancora più forte la loro amicizia.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che sarà Grillo a prendersi il merito dell’operazione. Nonostante questo, però, sia Renda che Eduardo saranno consapevoli del fatto che l’ispettore continuerà a provare un forte astio nei loro confronti.