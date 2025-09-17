Un Posto al Sole, spoiler 17 settembre 2025: le parole di Eduardo fanno riflettere Renda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 17 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che le parole di Eduardo faranno riflettere molto Damiano in merito alla sua decisione di lasciare la Polizia. Ma non è tutto, Renda infatti si renderà davvero conto di quanto Rosa ci tenga a lui.

Spoiler Un posto al sole 17 settembre 2025: Gianluca turbato, Jimmy prende una decisione

Dopo qualche giorno di assenza Gianluca tornerà a Napoli, a Palazzo Palladini vedrà Alberto e il piccolo Federico. L’incontro non lo lascerà affatto indifferente, ancora una volta non potrà fare a meno di pensare a quanto sia stato assente il padre quando lui era piccolo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che, incoraggiato da Manuela, Jimmy capirà di dover fare la cosa giusta nonostante sia consapevole che il suo gesto lo farà allontanare dall’amico.