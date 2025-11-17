SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 17 novembre 2025: Sabbiese e Damiano nei guai? Serena per aiutare Micaela…

Guido torna a Palazzo Palladini? Serena ha un'idea per aiutare Micaela. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte17 Novembre 2025
Spoiler Un posto al sole 17 novembre 2025
Eduardo e Damiano di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 17 novembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che nonostante sia stato estromesso dalle indagini Damiano continuerà ad indagare per trovare le prove che dimostreranno che non è stato Sabbiese ad aggredire Peppe Caputo. Anche Eduardo gli darà una mano nelle indagini ma i due potrebbero fare i conti con una pericolosa situazione.

Spoiler Un posto al sole 17 novembre 2025: Guido torna a Palazzo Palladini?

Micaela sarà ancora in crisi e nonostante i suoi cari proveranno ad aiutarla lei non riuscirà ancora a superare il delicato momento che sta vivendo. Serena per cercare di risolvere il problema si farà venire un’idea, però non è chiaro cosa farà.

Nell’ultimo periodo Mariella e Guido si sono avvicinati sempre di più e lei ha manifestato il desiderio di riunire la famiglia, gli ha infatti chiesto di tornare a vivere con lei e Lollo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che lui cercherà altre conferme in merito alla loro riconciliazione e presto potrebbe davvero tornare a Palazzo Palladini anche se Cotugno proverà a mettergli i bastoni tra le ruote.

