Un Posto al Sole, spoiler 17 novembre 2025: Sabbiese e Damiano nei guai? Serena per aiutare Micaela…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 17 novembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che nonostante sia stato estromesso dalle indagini Damiano continuerà ad indagare per trovare le prove che dimostreranno che non è stato Sabbiese ad aggredire Peppe Caputo. Anche Eduardo gli darà una mano nelle indagini ma i due potrebbero fare i conti con una pericolosa situazione.

Spoiler Un posto al sole 17 novembre 2025: Guido torna a Palazzo Palladini?

Micaela sarà ancora in crisi e nonostante i suoi cari proveranno ad aiutarla lei non riuscirà ancora a superare il delicato momento che sta vivendo. Serena per cercare di risolvere il problema si farà venire un’idea, però non è chiaro cosa farà.

Nell’ultimo periodo Mariella e Guido si sono avvicinati sempre di più e lei ha manifestato il desiderio di riunire la famiglia, gli ha infatti chiesto di tornare a vivere con lei e Lollo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che lui cercherà altre conferme in merito alla loro riconciliazione e presto potrebbe davvero tornare a Palazzo Palladini anche se Cotugno proverà a mettergli i bastoni tra le ruote.