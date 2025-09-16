Un Posto al Sole, spoiler 16 settembre 2025: Samuel vuole chiudere con Gabriela, Damiano cambia idea?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 16 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Da un po’ era evidente che Micaela si fosse pentita di aver messo fine alla sua storia d’amore con Samuel. Vederlo con Gabriela le ha fatto capire di sentire molto la sua mancanza e ha sofferto anche se ha sempre cercato di nasconderlo con il suo solito cinismo. Gli spoiler fanno sapere che lui prenderà un’importante decisione.

Spoiler Un posto al sole 16 settembre 2025: Damiano lascerà davvero la Polizia?

Dopo che Samuel si è recato a casa della Cirillo dopo il loro sensuale e coinvolgente ballo i due si sono lasciati travolgere dalla passione. Oltre a trascorrere la notte insieme hanno anche parlato, Piccirillo non vorrebbe far soffrire Gabriella ma ha deciso che metterà fine alla loro relazione.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renda sembrerà ancora convinto di voler lasciare la Polizia. L’incontro con un vecchio amico, però, potrebbe fargli cambiare idea.