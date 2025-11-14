Un Posto al Sole, spoiler 14 novembre 2025: Micaela ancora in crisi, Mariella capisce che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 14 novembre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che le dure parole di Guido colpiranno moltissimo Espedito, per lui sarà un vero e proprio scossone che gli farà vivere un momento di crisi profonda.

Spoiler Un posto al sole 14 novembre 2025: Castrese preoccupato, Ferri prova a convincere Marina

Castrese ha paura di aver sprecato l’occasione che ha avuto per cercare di riconciliarsi con il padre. Nel frattempo Mariella si renderà conto sempre di più di quanto sia fondamentale per lei la presenza di Guido nella sua vita.

Marina non è più sicura di voler sfruttare la tossicodipendenza di Vinicio per sconfiggere Gennaro, Roberto però proverò a convincerla. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che non sarà un momento affatto semplice per Micaela. La Cirillo, infatti, non riuscirà ancora a superare la sua crisi creativa.