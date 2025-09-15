Un Posto al Sole, spoiler 15 settembre 2025: Matteo vuole vendicarsi di Viola, Jimmy scopre tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 15 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la dipendenza di Renato dall’intelligenza artificiale sarà sempre più forte e preoccupante, al punto da allarmare i suoi cari. Intanto Jimmy farà una scoperta che lo turberà non poco e dovrà decidere cosa fare.

Spoiler Un posto al sole 15 settembre 2025: Jimmy scopre cosa ha in mente Matteo

Cosa scoprirà il giovane Poggi? Verrà a sapere che Matteo, dopo ciò che è successo a scuola nei mesi scorsi, vuole vendicarsi di Viola. Cosa ha in mente? Un piano molto pericoloso, al momento però non sono trapelati altri dettagli in merito alle sue intenzione.

Dopo un periodo di lontananza Clara ed Eduardo torneranno a Napoli e Rosa sarà davvero felice di accoglierli a casa sua. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Damiano rivelerà a Simone e Ignazio che sta pensando di lasciare la polizia, una novità che farà arrabbiare molto i suoi colleghi.