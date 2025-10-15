Un Posto al Sole, spoiler 15 ottobre 2025: Mariella prende una decisione, Vinicio sotto pressione cerca…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 15 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo che Mariella ha di nuovo preso le distanze da lui a causa del suo incontro con Claudia al Vulcano Guido tenterà un nuovo riavvicinamento. Del Bue proverà a convincerla a lasciarsi tutto alle spalle per concedere un’altra possibilità al loro amore.

Spoiler Un posto al sole 15 ottobre 2025: le parole di Bice spingono Mariella a…

Bice per l’ennesima volta cercherà di tenere l’amica lontana da Guido alimentando le sue paure, questo porterà Mariella a prendere una decisione. Nel frattempo Marina rivelerà al marito il piano che ha messo in atto ai Cantieri contro Gagliotti.

A causa del senso di colpa nei confronti di Castrese e della discussione avuta con il fratello Vinicio potrebbe commettere un pericoloso errore. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Serena farà una sorpresa a Filippo per tenere Renato lontano da Manuela.