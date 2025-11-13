SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 13 novembre 2025: Damiano e Sabbiese indagano, Micaela in crisi

Micaela in crisi, Manuela la sostituisce in radio. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte13 Novembre 2025
Spoiler Un posto al sole 13 novembre 2025
Damiano ed Eduardo di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 13 novembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Mariella sarà preoccupata per il nipote ed è per questo che, con il sostegno di Guido, proverà a far tornare il sereno tra lui e il padre. La Altieri organizzerà quindi un incontro a casa sua tra Castrese ed Espedito.

Spoiler Un posto al sole 13 novembre 2025: Micaela in crisi, Manuela la sostituisce in radio

Renda è ormai fuori dalle indagini sull’aggressione di Caputo, lui ed Eduardo però continueranno ad indagare in segreto per scoprire chi è stato ad aggredire il ragazzo. Per fare luce sulla vicenda sfrutteranno la rivelazione che Stella ha fatto a Sabbiese.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Micaela sarà ancora nel pieno della sua crisi creativa, Manuela infatti sarà costretta a sostituirla di nuovo in radio. Per l’ennesima volta Serena si ritroverà al centro delle diatribe tra le gemelle Cirillo.

