Un Posto al Sole, spoiler 13 novembre 2025: Damiano e Sabbiese indagano, Micaela in crisi

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 13 novembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Mariella sarà preoccupata per il nipote ed è per questo che, con il sostegno di Guido, proverà a far tornare il sereno tra lui e il padre. La Altieri organizzerà quindi un incontro a casa sua tra Castrese ed Espedito.

Spoiler Un posto al sole 13 novembre 2025: Micaela in crisi, Manuela la sostituisce in radio

Renda è ormai fuori dalle indagini sull’aggressione di Caputo, lui ed Eduardo però continueranno ad indagare in segreto per scoprire chi è stato ad aggredire il ragazzo. Per fare luce sulla vicenda sfrutteranno la rivelazione che Stella ha fatto a Sabbiese.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Micaela sarà ancora nel pieno della sua crisi creativa, Manuela infatti sarà costretta a sostituirla di nuovo in radio. Per l’ennesima volta Serena si ritroverà al centro delle diatribe tra le gemelle Cirillo.