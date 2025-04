Un Posto al Sole, spoiler 16 aprile 2025: Vinicio a pezzi, Samuel e Nunzio si sfidano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In molti si chiedono cosa succederà stasera, mercoledì 16 aprile 2025, a Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo l’incontro con Agata Michele sarà frustrato e deciderà di raccontare le sue esperienze a Rossella. C’è grande mistero intorno alla donna, sembra però che abbia davvero delle speciali abilità.

Spoiler Un posto al sole 16 aprile 2025: Vinicio trova rifugio nella droga? Nunzio e Samuel si sfidano

Altri interessanti colpi di scena terranno i telespettatori incollati al televisore nella puntata che andrà in onda stasera su Rai Tre. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Vinicio sarà distrutto dopo la morte del padre e soffre anche a causa dell’atteggiamento sempre più arrogante di Gennaro Gagliotti.

Lo spietato imprenditore non perde occasione per mortificare il fratello e ignorerà le sue perplessità che riguardano il suo desiderio di entrare in società con Marina Giordano e Roberto Ferri. Il delicato periodo che sta vivendo lo spingerà di nuovo nel baratro della droga? Nel frattempo, Samuel e Nunzio si sfideranno a duello per stabile chi dei due avrà il diritto di trasferirsi nel seminterrato delle gemelle Cirillo ora che entrambe hanno deciso di lasciare Napoli.