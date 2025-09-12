Un Posto al Sole, spoiler 12 settembre 2025: Niko e Manuela preoccupati, Damiano deluso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 12 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Micaela per una volta ha messo da parte il suo cinismo e ha incoraggiato Samuel a dimostrare quanto sia bravo nel ballo. I due finiranno per ballare insieme un sensuale ballo e questo potrebbe farli riavvicinare. Lui sembra essere molto felice con Gabriela, ma non ha mai resistito al fascino della Cirillo.

Spoiler Un posto al sole 12 settembre 2025: Viola e Damiano verso l’addio? Niko e Manuela preoccupati per Renato

Dopo aver detto a Viola di voler lasciare la Polizia Damiano tornerà sull’argomento della convivenza ma resterà molto deluso quando scoprirà che la fidanzata non ha affatto cambiato idea. Nemmeno l’idea di perderlo l’ha spinta a prendere in considerazione la possibilità di vivere insieme, questo farà capire a Renda che è arrivato il momento di dirsi addio?

Da un po’ di tempo Renato è cambiato, ha chiuso ogni rapporto con Raffaele e trascorre il suo tempo chiuso in casa a causa della sua ossessione per l’intelligenza artificiale. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che notando il suo comportamento Manuela e Niko si preoccuperanno molto per oggi e cercheranno di capire cosa fare per farlo uscire da questa dipendenza.