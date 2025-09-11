Un Posto al Sole, spoiler 11 settembre 2025: Viola e Damiano ad un passo dalla rottura?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 11 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo essere stata a Milano insieme al figlio per fare visita ad Eugenio in ospedale Viola tornerà a Napoli. Damiano non vedrà l’ora di farle sapere la decisione che ha preso, con la speranza che possa portare serenità nel loro rapporto sempre più in crisi.

Spoiler Un posto al sole 11 settembre 2025: Samuel e Micaela ballano con passione, riconciliazione in vista?

Ammettendo che Samuel è molto bravo a ballare Micaela lo spingerà a cimentarsi nella danza, i due finiranno quindi per fare un sensuale ballo che potrebbe far riaccendere la forte passione che c’è sempre stata tra di loro.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che le cose tra Renda e la fidanzata non andranno come lui sperava. Il loro confronto infatti finirà per rendere ancora più profonda la loro crisi. La loro relazione è destinata a giungere al capolinea?