Un Posto al Sole, spoiler 10 ottobre 2025: Guido e Mariella di nuovo lontani, Rossella capisce…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 10 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo averla di nuovo delusa a causa dell’incontro con Claudia, Guido proverà a riconquistare la fiducia di Mariella ma il suo tentativo sarà inutile. Anche Castrese sta attraversando un momento molto delicato, si sente sempre più solo e non sarà semplice riprendersi.

Spoiler Un posto al sole 10 ottobre 2025: Marina in ansia per Roberto, Rossella raggiunge una consapevolezza su Riccardo

Marina non era a conoscenza del piano del marito in carcere e in attesa di scoprire maggiori dettagli in merito alle sue condizioni di salute vivrà nell’angoscia. La Giordano sarà molto preoccupata per Ferri e proverà un’odio sempre più profondo nei confronti di Gagliotti.

Di recente l’atteggiamento di Riccardo è apparso decisamente diverso rispetto al passato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Rossella si renderà conto con molto dispiacere che lei e il suo ex fidanzato non potranno mai essere amici.