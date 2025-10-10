Un Posto al Sole, spoiler 10 ottobre 2025: Guido e Mariella di nuovo lontani, Rossella capisce…
Marina in ansia per Roberto, Rossella raggiunge una consapevolezza su Riccardo. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 10 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che dopo averla di nuovo delusa a causa dell’incontro con Claudia, Guido proverà a riconquistare la fiducia di Mariella ma il suo tentativo sarà inutile. Anche Castrese sta attraversando un momento molto delicato, si sente sempre più solo e non sarà semplice riprendersi.
Spoiler Un posto al sole 10 ottobre 2025: Marina in ansia per Roberto, Rossella raggiunge una consapevolezza su Riccardo
Marina non era a conoscenza del piano del marito in carcere e in attesa di scoprire maggiori dettagli in merito alle sue condizioni di salute vivrà nell’angoscia. La Giordano sarà molto preoccupata per Ferri e proverà un’odio sempre più profondo nei confronti di Gagliotti.
Di recente l’atteggiamento di Riccardo è apparso decisamente diverso rispetto al passato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Rossella si renderà conto con molto dispiacere che lei e il suo ex fidanzato non potranno mai essere amici.