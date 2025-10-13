Un Posto al Sole, spoiler 13 ottobre 2025: Castrese in ospedale, Mariella svela la verità allo zio?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì13 ottobre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Nella precedente puntata, in preda alla sofferenza che non è più riuscito a gestire, Castrese ha deciso di compiere un gesto estremo. Cosa ha fatto? Ha ingerito molte pillole rischiando così di mettere fine alla sua vita. Gli spoiler fanno sapere che il fratello lo troverà privo di sensi e lo porterà subito in ospedale.

Spoiler Un posto al sole 13 ottobre 2025: Marina mette Vinicio sotto pressione

In seguito all’accaduto Espedito mostrerà per l’ennesima volta un atteggiamento di chiusura, non vuole infatti ammettere che il figlio ha un problema. Il comportamento dello zio potrebbe spingere Mariella a lasciarsi sfuggire una rivelazione che lui non è assolutamente pronto ad affrontare.

Nel frattempo in carcere Roberto Ferri scoprirà che Ludovico grazie al suo aiuto è riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Marina metterà in atto il suo piano contro Gagliotti mettendo sotto pressione Vinicio.