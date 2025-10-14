Un Posto al Sole, spoiler 14 ottobre 2025: Vinicio confuso, Castrese trova il coraggio di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 14 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver messo in atto il suo piano Marina spera di riuscire al più presto di ottenere il risultato sperato, cioè allontanare Gagliotti dai Cantieri Flegrei-Palladini.

Spoiler Un posto al sole 14 ottobre 2025: Rossella vicina a Riccardo in un momento molto delicato

Di fronte alla mancanza di umanità e al disprezzo del fratello Vinicio apparirà molto confuso. Il ragazzo, che da un po’ si fa manipolare da Gennaro, potrebbe compiere un gesto che lo farebbe tornare indietro nel tempo.

Castrese dopo quello che gli è successo potrà contare sull’affetto e il sostegno di Mariella, questo gli darà la forza di liberarsi delle sue paure ma soprattutto dei suoi segreti. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Riccardo apparirà sempre più stressato a causa degli esasperanti turni di lavoro, però potrà contare sulla vicinanza di Rossella.