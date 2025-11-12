Un Posto al Sole, spoiler 12 novembre 2025: Gianluca prende una decisione inaspettata, Sabbiese scopre…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 12 novembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver scoperto che ci sono state delle tensioni tra Eduardo e Peppe Caputo Grillo deciderà di estromettere Damiano dalle indagini sull’aggressione.

Spoiler Un posto al sole 12 novembre 2025: Guido e Mariella sempre più vicini

Un conoscente di Sabbiese gli farà una soffiata che potrebbe far emergere la verità sull’aggressione, potrebbe infatti rivelare chi sono i veri colpevoli che hanno aggredito Caputo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Gianluca dopo quello che è successo prenderà una decisione inaspettata sul suo futuro, Palladini sarà convinto di fare il bene anche di Luca. Nel frattempo Bice non avrà nessuna intenzione di arrendersi, vuole infatti recuperare il denaro che Troncone le ha rubato. Guido e Mariella invece saranno sempre più vicini.