Un Posto al Sole, spoiler 11 novembre 2025: tensione tra Eduardo e Clara, Giulia spinge Gianluca a…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 11 novembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che a causa delle ultime tensioni il rapporto tra Clara e Sabbiese sarà sempre meno sereno. Nel frattempo Damiano continuerà ad indagare per scoprire chi c’è dietro l’aggressione ai danni di Peppe Caputo, le cose però potrebbero cambiare totalmente dopo l’intervento di Grillo.

Spoiler Un posto al sole 11 novembre 2025: Bice coinvolge Sasà e Mariella nel suo piano

Per non compromettere la serenità e la salute di Luca la Poggi ha preso una drastica decisione, infatti a malincuore ha detto a Gianluca che non potrà più restare da solo alla terrazza. Giulia cercherà anche di far capire a Palladini che è giunto il momento di affrontare i suoi problemi con l’alcol.

In un periodo così delicato e difficile il figlio di Alberto Palladini potrà contare sulla vicinanza e il sostegno di una persona che lo stupirà molto perché non se lo sarebbe mai aspettato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Bice non ha nessuna intenzione di arrendersi. Con lo scopo di vendicarsi di Troncone finirà per coinvolgere nel suo piano anche Sasà e Mariella.