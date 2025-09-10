Un Posto al Sole, spoiler 10 settembre 2025: Manuel e Rosa lasciano la terrazza, Alice teme che…
Manuel e Rosa tornano a casa, Alice teme un allontanamento da parte di Vinicio. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 10 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che dopo aver trascorso più di un mese alla terrazza per aiutare Giulia con Luca a causa della sua malattia per Rosa e Manuel è arrivato il momento di tornare a casa loro in vista dell’inizio della scuola.
Spoiler Un posto al sole 10 settembre 2025: Alice teme un allontanamento da parte di Vinicio
Luca e Giulia erano consapevoli del fatto che la permanenza di Rosa e Manuel era temporanea però saranno entrambi malinconici dopo che saranno andati via. Intanto Pino apparirà infastidito, non è entusiasta del fatto che ci saranno degli ospiti a casa della Picariello.
Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Roberto Ferri continuerà a fare pressioni al suo avvocato dal momento che non è affatto felice di restare in carcere. Alice invece sarà preoccupata, teme infatti che Vinicio si allontanerà da lei a causa dei problemi nati tra le loro famiglie.