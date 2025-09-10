Spettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 10 settembre 2025: Manuel e Rosa lasciano la terrazza, Alice teme che…

Manuel e Rosa tornano a casa, Alice teme un allontanamento da parte di Vinicio. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte10 Settembre 2025
Spoiler Un posto al sole 10 settembre 2025
Rosa di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 10 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver trascorso più di un mese alla terrazza per aiutare Giulia con Luca a causa della sua malattia per Rosa e Manuel è arrivato il momento di tornare a casa loro in vista dell’inizio della scuola.

Spoiler Un posto al sole 10 settembre 2025: Alice teme un allontanamento da parte di Vinicio

Luca e Giulia erano consapevoli del fatto che la permanenza di Rosa e Manuel era temporanea però saranno entrambi malinconici dopo che saranno andati via. Intanto Pino apparirà infastidito, non è entusiasta del fatto che ci saranno degli ospiti a casa della Picariello.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Roberto Ferri continuerà a fare pressioni al suo avvocato dal momento che non è affatto felice di restare in carcere. Alice invece sarà preoccupata, teme infatti che Vinicio si allontanerà da lei a causa dei problemi nati tra le loro famiglie.

